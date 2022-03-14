多年來台灣不斷興建藝文展演場館，期許帶動周邊藝文氛圍，也為市容地貌增添文化氣息，但對於房市交易有加分的作用嗎？台慶不動產根據內政部實價登錄，盤點北、中、南七個國家級、具代表性的藝文展演場館，觀察近年周邊1公里內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，發現各藝文展演場館周邊房價均上揚，不管是居住品質或資產價值都頗具競爭力。

從統計結果可以發現，高雄流行音樂中心(高流)漲幅最多，2021年平均單價已較2020年同期上漲11.6%；同樣位在高雄的「衛武營國家藝術中心」，年漲幅9.5%居次， 1字頭依舊有機會入手。而元老級的展演廳「國家兩廳院」則是以9.4%的漲幅位居第三。另外，觀察其交易量，「台中國家歌劇院」周邊住宅交易最為熱絡，2021年交易量達684件，而「高流」和「國家電影及視聽文化中心」，分別以479件和384件的成交量緊跟在後。

去年10月底開幕的「高流」，以海洋元素勾勒出獨特造型的建物外觀，不僅是國際級音樂文化地標，更是欣賞高雄港灣夜景的好去處，也是2022年台灣燈會在高雄的主要展場之一。周邊房價從2020年每坪均價19.9萬元，至2021年來到22.2萬元，房價漲幅11.6％。

對於許多高雄人來說，昔日熟悉的「鳳山衛武營」只是戒備森嚴的國軍訓練基地，2018年搖身一變成為國際級的藝術展演場域，「衛武營國家藝術中心」更獲得TIME時代雜誌選為「世界最佳景點」之一，結合鄰近面積約47公頃的公園綠地，腹地遼闊且生態資源豐富，已是高雄人週末最愛去的休閒場域。2021年當地平均房價每坪約18.4萬元，房價一年漲幅9.5%。

依2021年交易量來看，最熱門的藝術展演中心非「台中國家歌劇院」莫屬，被喻為「世界9大建築奇蹟」和「全球最難蓋建築」，出色的建築設計，裡裡外外都令人看得驚嘆，為台中增添不少藝術養分，已成為周邊房市的新亮點。

身為台灣歷史最悠久的大型展演場館「國家兩廳院」，位處高掛燙金門牌的精華區且擁有高品質生活機能，2021年平均單價96.4萬元，年漲幅9.4%。