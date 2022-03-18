國巨(2327)公布2021年財報，全年稅後盈餘為229.03億元，年增90.7%，每股盈餘為46.46元，國巨表示，由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。

國巨2021年合併營收1065.39億元，年增57.4%，合併毛利率為40.4%，年增2.8個百分點，營業淨利為290.74億元，營業淨利率為 27.3%，年增3.3個百分點，歸屬於母公司稅後盈餘為229.03億元，年增90.7%，每股盈餘為46.46元。

就2021年第4季來看，國巨單季合併營收為256.9億元，季減12.6%，但年增15.6%，單季毛利率為40%，季減1.1個百分點，但年增2個百分點，營業淨利為66.12億元，營業淨利率為25.7%，季減3.2個百分點，年增2.9個百分點，非營業項目淨支出為3.11億元；單季歸屬於母公司業主稅後盈餘為47.36億元，季減30.7%，但年增27.9%，單季每股盈餘9.63元。

考量公司未來營運成長需求及財務結構穩健，國巨董事會決議，通過2021年每股配發股東現金股息10元之盈餘分派案。

國巨表示，由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，國巨公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。

為提升股東權益報酬率及公司每股獲利能力，並考量財務槓桿及資金有效運用，董事會亦決議辦理現金減資，減資幅度為20%，每股將退還股東現金2元。