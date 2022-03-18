旅遊業者鳳凰(5706)董事會通過2021年財報，雖然第四季本業營運仍處虧損，但在業外收益挹注下維持獲利，每股盈餘（EPS）0.13元。在處分不動產及補助等收益挹注下，全年歸屬母公司稅後淨利0.77億元、年增達6.61倍，每股盈餘1.17元，自近23年低點回升。

鳳凰董事會亦通過股利分派案，在加計處分股票獲利及迴轉特別盈餘公積後，決議擬配發每股現金股利1元、股票股利1元，合計派利2元，以今日收盤價63.9元計算，現金殖利率約1.56％。公司將於6月15日召開股東常會。

鳳凰2021年第四季合併營收0.31億元，月減55.38％、年減20.59％，營業虧損0.2億元，虧損季增49.51％、但年減46.09％。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利849萬元，雖季減26.06％、但較前年同期虧損12.9萬元顯著轉盈，每股盈餘0.13元。

累計鳳凰2021年合併營收1.49億元、年減69.37％，為近18年低點，營業虧損0.66億元、年增40.72％。不過，在業外認列出售不動產及投資收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.77億元、年增達6.61倍，每股盈餘1.17元，自近23年低點回升。

鳳凰表示，新冠肺炎持續影響旅遊業，去年營收衰退致使本業虧損擴大，但在出售不動產及資金運用的投資收益等挹注下，營運仍繳出獲利成績單。展望今年，各國逐步朝國境開放加快腳步，並相繼訂出解封時程。指揮中心也審酌國內外疫情變化，研擬規畫放寬措施。

對此，鳳凰除持續經營國旅市場、多角化發展外，亦積極為國境開放相關資源盤點、人力整補、產品規畫等做最好準備，殷切期盼國境早日開放，旅遊市場早日恢復正常。