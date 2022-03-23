為活絡債券市場，並引導市場資金投入公共建設，財政部積極推動中央政府非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，本(111)年1月10日為交通部民航事業作業基金發行10年期乙類公債180億元，3月31日將再代交通部鐵道發展基金發行2年期乙類公債200億元。

財政部國庫署表示，以乙類公債做為籌資財源之優點，除滿足非營業特種基金自償性資金需求及落實主管機關財務責任，紓緩公務預算舉債壓力，亦可增加債市投資標的，活絡債市發展，及引導市場游資挹注公共建設，促進經濟發展。目前仍有100乙1期、101乙1期、101乙2期、102乙1期、110乙1期、110乙2期及111乙1期等7期乙類公債計2200億元流通在外，票面利率介於0.250%至1.75%間；110年第4季公債利率自低檔回升，相較中華郵政公司大額三年期定期儲金固定利率0.15%為優。

本年第二期乙類公債將於3月28日(下周一)標售，3月31日(下周四)發行，並於3月18日至3月25日開放小額投資人申購(金額10萬元以上，150萬元以下)，歡迎民眾踴躍參與本期公債申購作業，參與政府公共建設，促進經濟發展。