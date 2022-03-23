軍工規筆電及平板製造為主的倫飛電腦（2364），為健全財務結構去年辦理17.11億元減資、減資比率超過87％，減資後股本縮減為2.48億元。在減資新股掛牌後的第一年，倫飛今年宣布普通股配息現金1元，特別股配息現金2元，倫飛終於打破連續21年「0」配息的紀錄，今早股價大漲逾6%。

倫飛去年獲利2818萬元，EPS為1.14元；今年前2年營收1.21億元，年增8.1%。倫飛也在本周公告更換發言人及會計主管，由王宏榮升任，而楊建國申請退休。

倫飛自有品牌Durabook營收占比75%，ODM/其他占比25%；產品主要應用市場包括軍事國防，公共安全(警察 消防 救護)及危險工業(公共資源 石化 食品)。各區域營收分配大致為美洲39%，歐洲32%，亞洲28%。

倫飛於2000年製造出第一款軍用級強固式筆記型電腦，隨後於2002年推出DURABOOK品牌。如今，強固式DURABOOK裝置在全球擁有忠實客戶群，包括美軍的大多數分支、公共安全機構、眾多現場服務組織，以及專門從事石油與天然氣、物流、醫療、公用事業和汽車產業的企業。