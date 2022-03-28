據鳳凰網科技報導，華為今天（28日）發佈2021年年度報告，華為首席財務官孟晚舟參加業績發佈會時表示，「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」

報告顯示，華為實現全球銷售收入6368億元人民幣，淨利潤1137億元人民幣，比去年同期增長75.9％。面向未來，華為持續加大研發投入，2021年研發投入達1427億元人民幣，佔全年收入的22.4％，十年累計投入的研發費用超過8450億元人民幣。同時，2021年華為經營現金流達597億元人民幣；資產負債率降低到57.8％。

具體從三大業務來看，華為在運營商業務領域實現銷售收入2815億元人民幣，累計簽署了3000多個5G行業應用商用合同，5G在製造、礦山、鋼鐵、港口、醫療等行業規模商用；華為消費者業務滑落成為第二大業務集團，實現銷售收入2434億元人民幣，智慧型穿戴設備、智慧螢幕、TWS耳機及消費者雲服務均實現持續增長，搭載HarmonyOS鴻蒙系統的華為設備超過2.2億台；華為企業業務實現銷售收入1024億元人民幣，華為在全球700多個城市、267家世界500強企業提供數位化轉型服務。

華為輪值董事長郭平表示：「公司整體經營情況符合預期，運營商業務表現穩定，企業業務穩健增長，終端業務快速發展新產業，生態建設進入快車道。」