大陸國家醫療保障局有關負責人表示，目前中國已經接種32億劑次新冠疫苗，疫苗費用1200多億元人民幣，疫苗支出費用在醫保基金可承受範圍內。

醫保局表示，2021年2月，中國正式啟動居民免費接種新冠病毒疫苗，疫苗採購和接種費用主要由醫保基金和財政共同負擔，同時國家醫保局臨時承擔了與企業談判磋商疫苗採購價格的工作。

居民免費接種疫苗初期，新冠病毒疫苗生產企業少、產能不足。國家醫保局堅持以疫情防控為第一要務，反覆溝通協調國內疫苗生產企業，首輪將滅活疫苗採購價格降到不超過每劑90元人民幣，整體低於企業供給國際價格。後又多次與企業磋商，推動企業連續降價，先後降至每劑40元人民幣、每劑20元人民幣左右。

同時配合有關部門協調生產能力強、供應量大的疫苗生產企業免費提供疫苗6億劑，促使其履行社會責任。近期，國家醫保局已再次組織與企業談判磋商，新的議定價格已降至更低水平。

醫保局表示，正是因為疫苗接種資金等各方面保障到位，在世界人口大國中，中國的接種速度最快，覆蓋面最廣。