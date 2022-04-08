近日台灣本土疫情拉警報，也讓共存與清零的問題再次浮上檯面，台北市長柯文哲昨（7）日也正式開第一槍，宣布將與病毒共存，「台灣不可能永遠鎖國下去，邊境打開，清零的戰術就有困難」。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可以發現近一週「共存」與「清零」網路討論聲量分別為136,628筆與120,246筆，其中4月1日指揮中心宣佈確診個案突破百例（104例）後，共存的聲量（11,550筆）也超越清零的聲量（9,473筆），各大論壇也出現討論與病毒共存或清零的文章。

本土確診個案數字突破百例！鄉民好奇：為什麼不禁止內用？

5日有網友在PTT八卦版以「疫情攀升，各大景點人山人海？」為題，透露自從1日以來已連續突破本土確診數字新高，「今天來到單日兩百例了，不過看連假各大景點依然人山人海，絲毫不受疫情影響，不像去年疫情升溫大家自律躲家裡避免群聚」，好奇「台灣人是不是自動放推了？！」有另名網友也發文質疑確診個案上升「為什麼不禁止內用？」

網友點出今年與去年差異關鍵！狂刷留言：疫苗打三劑了

對此有網友回應「臉書看到好幾個喊清零的也都出門玩了」，也有人點出今年與去年的差異，「你邏輯有問題嗎？疫苗打假的？」、「疫苗是假的是嗎」、「疫苗打三劑了」、「3劑都打完了別再限制東限制西」、「都要共存了是要禁什麼內用」、「新台灣模式正常生活，你在那邊禁內用」，但也有網友認為「小孩子大部分都沒打」、「別國是防不了才共存，有機會為啥不升級」、「真的該禁了，三級一段時間才有辦法降下」、「怕的人不要去、去的人不要怕」。

醫師陳志金列出5項「心理加強劑」！曝民眾應避免恐慌、猜忌

ICU醫師陳志金也有感而發，在個人臉書寫下「各位旅客，我們現在即將通過一段不穩定的氣流，請您留在座位上、繫好安全帶」，透露雖然台灣確診數字突破百例，但「這只是一段不穩定的氣流，通過了，我們就會安全降落目的地」。

陳志金也指出較高的疫苗覆蓋率、Omicron相對較低的重症率和致死率，醫療體系足以負荷，「就像歐美、日、韓、新、馬等其他國家的經驗一樣，病例數會快速上升，然後下降，進入『與病毒共存』的疫情新階段」。陳志金也列出5個「心理加強劑」，表示民眾在台灣多次成功清零的情況之下，「與病毒共存」一直不是大部分人的選項，認為現階段需要加強的是「民眾的心理建設」，提醒國人「會擊垮我們的是人性，不是病毒」，希望人們不要因為上升的數字出現恐慌、猜忌、指責、歧視，失去對彼此的信任，造成社會分裂的後果遠比病毒帶來的傷害還要大。

5個心理加強劑：

(1)我們真的守得很好了，如果有一天，確診數真的呈現指數性上升，成千上萬的時候，大家也不必感到驚恐，更不要互相指責。

(2)萬一自己或家人確診了，也不必感到驚慌，因為大部分都是輕症，多注意重症的徵兆就可以。輕症不必住院，住在加強版防疫旅館(未來甚至有可能是居家)，以保存醫療量能。

(3)不要責怪任何人，這也不是任何人的錯，是病毒的錯；不要去怪公司的同事、朋友、家人，為何把病毒帶進來，沒有人會刻意要害身邊的人的；也不要去排擠、歧視染病的人。

(4)萬一你是家中、學校、公司裡的第一例，也不用感到內疚自責，覺得是自己害了身邊的人，真的，病毒是很難防的，大家都盡力了。

(5)小心提防有心人士過度渲染「防疫失敗」、「對死亡病例大作文章」、「應該學學某國封城」、「做得比某國差」、「誰誰誰下台」…. 等等希望分化國人、擊潰國人信心的資訊戰。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月31日至2022年04月07日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『共存、清零』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。