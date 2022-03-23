經營85度C的美食-KY(2723)董事會通過2021年財報，雖然受中國大陸疫情升溫影響，2021年第四季每股盈餘（EPS）0.99元、降至近7季低點，但全年受惠業外虧損減少，歸屬母公司稅後淨利10.93億元、每股盈餘6.07元，雙雙回升至近3年高點。

美食-KY董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利5元，金額為近3年高點，盈餘配發率達約82.37％，則創下歷年新高。以22日收盤價95.8元計算，現金殖利率達約5.22％。公司將於6月2日召開股東常會，全面改選董事。

美食-KY去年第四季合併營收50.25億元，季減1.15％、年減4.17％，毛利率58.72％、營益率6.39％齊探近1年半低點。本業獲利下滑加上業外虧損增加，使歸屬母公司稅後淨利1.78億元，季減33.32％、年減48.82％，每股盈餘0.99元，均為近7季低點。

累計美食-KY去年全年合併營收198.61億元、年增0.92％，終止連2年衰退。雖然毛利率59.17％、營益率7.13％，分創近3年、近7年低點，但在業外虧損收斂下，歸屬母公司稅後淨利10.93億元、年增7.68％，每股盈餘6.07元，雙雙回升至近3年高點。

美食-KY表示，去年全球餐飲業仍續受疫情起伏、缺工、通膨等不利因素影響，各大品牌屢見獲利下滑或陷入虧損挑戰。美食-KY雖歷經亞洲疫情升溫影響，但全年營收仍較前年小幅成長，獲利能力及現金流量更維持相對穩定表現。

美食2022年前2月自結合併營收32.36億元、年增1.77％，終止連3年衰退、創近3年同期高點。展望後市，儘管亞洲各地近來仍面臨確診人數再度上升的不確定性，但各國政府及消費者憑藉過去2年累積經驗，可望早日找到兼顧民生經濟與國民健康的平衡點。

法人認為，美食-KY主打外帶為主的策略，搭配數位行銷能力提升、質重於量的展店原則，使去年獲利維持相對穩定。看好獨特的產品組合搭配外帶為主的營運模式，可維持優於同業的獲利能力，並穩定提升門市數目、拓展數位化銷售，搶攻市占率，貢獻營運成長動能。