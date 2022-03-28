大陸及台灣疫情延燒，台股指數重挫！大陸地區疫情持續延燒，上海宣布分區封城，衝擊當地設廠的台積電(2330)等大廠，加上台灣本土疫情多處爆發，讓連兩周反彈的台股多頭挨了一記悶棍，儘管股王矽力-KY(6415)力守紅盤，信驊(5274)也強勢大漲，台積電開盤股價跳空開低，還是為半導體個股帶來壓力，力智(6719)、瑞昱(2379)、力旺(3529)、台勝科(3532)、祥碩(5269)盤中股價連袂走跌，上周獲買盤力挺的低軌道衛星個股台揚(2314)及華通(2313)遭逢獲利了結賣壓走低，觀光類股也因疫情波及，美食-KY(2723)、雄獅(2731)、晶華(2707)、鳳凰(5706)等同步下挫，油電氣類股的台塑化(6505)亦走弱。

毛寶(1732)、恆大(1325)、康那香(9919)則獲買盤加持，盤中股價亮燈漲停，在權值股普遍下挫下，台股指數開低走低，盤中一度下探17368.66點，截至11點10分為止，加權股價指數約17451.14點，下跌225.81點，成交量約1441.73億元；OTC指數為214.5點，下跌1.84點，成交量356.87億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲0.71%，其次是化工類股及化生醫類股，分別上漲0.66%及0.42%，表現較差者為半導體類股、其他類股及光電類股，其中半導體類股下跌2.23%，其他類股下跌1.58%，光電類股下跌1.56%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲1.06%，表現最差為鋼鐵類股、下跌2.22%。

就技術面來看，上周台股跟隨全球股市持續反彈，在台積電股價逼近600元關卡下，上周五加權股價指數以17676.95點作收，累計一周上漲220.43點，漲幅約1.26%，周K收帶上影線紅棒，日均量為2678.6億元，OTC收盤指數為216.34點，累計一周上漲3.11點，漲幅約1.46%，周K亦是帶上影線紅棒，日均量727.38億元；今天台股在大陸及台灣本土疫情延燒下，指數開低走低，盤中一度大跌逾300點，失守17400點；加權股價指數於3月16日打下第二隻腳以來，連7個交易日隨著全球股市反彈，不過大陸及台灣本土疫情再起，且清明連假將至，引爆退場賣壓，今天台股盤中指數又重挫失守5日線，在疫情干擾下，預期下半周台股觀望氣氛將更為濃厚，保守看待本周台股指數。

分析師表示，俄烏戰事持續，西方對俄羅斯的經濟制裁，造成原油、工業金屬及糧食市場供給吃緊，通膨擔憂增溫。聯準會主席鮑爾3/21強烈暗示5月利率會議很可能升息2碼後，多位聯準會官員表態支持，FED官員態度集體轉鷹。短線全球股市雖強勁反彈，但地緣政治、通膨擔憂、聯準會轉鷹等不確定性因素多，建議短打謹慎操作，選股以PCB、Server概念、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。

同欣電(6271)轉型車用有成，淡季營運具支撐，整體車用營收占比逐步提升，終端應用由手機轉型至車用，以及汽車電腦化商機持續帶動同欣電產品組合轉佳；國泰金(2881)營運正向發展，股息殖利率可期，法人預期，國壽今年積極實現股票部位資本利得，不排除國壽可望上繳盈餘，有助於現金殖利率上揚，且國壽資產配置時點得宜，積極布建股債投資，帳上金融資產未實現損益仍是正數，有利全年獲利表現，加上升息循環、避險成本持續下滑與美國長天期債券殖利率上揚，有助於經常性收益率上揚，兩家公司均是可逢低布局標的。