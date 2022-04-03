台8線中橫公路117.4K處花蓮縣秀林鄉關原路段，因昨晚間開始降雨不斷，今中午發生間歇落石坍方，且暫時無法清理，公路總局已於現場管制通行。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4K處花蓮縣秀林鄉關原路段，因昨晚間開始降雨不斷，今中午發生間歇落石坍方，且暫時無法清理，公路總局已於現場管制通行。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4K處花蓮縣秀林鄉關原路段，上月底因地震及持續降雨，發生大量土石坍方的意外，造成道路中斷，雖經公路總局派遣機具清除落石後，邊坡土石依然不穩，因此每天白天均派員監看，機動性管制通行，並於夜間預警性封閉，不過花蓮從昨晚間開始降雨不斷，該處今午發生間歇落石坍方，且暫時無法清理，公路總局已於現場管制通行。

中橫公路台8線117k＋400關原路段上邊坡上月27日因東部連日地震及山區降雨，突然發生大規模坍方，現場坍方土石達1千立方公尺以上，以致道路阻斷，太魯閣工務段接獲通報隨即動員搶修人員、機械趕往現場搶修，並於當天傍晚搶通。

不過搶修期間時，該處仍有間歇落石發生，且上邊坡仍有向上繼續抽坍潛勢，因此自上月31日起，該路段日間由搶修團隊監看人員警戒管制機動通行，夜間則實施預警性封閉關原-洛韶路段(114.6k-151.7k)，確保夜間用路人及搶修監看邊坡人員安全。

不過花蓮昨天晚上開始下雨，以致關原至洛韶路段坍方土石數量增加，經搶修人員拂曉沿途清除路面土石，今上午7時40分開放通行，不過降雨不斷，117k＋400處中午11時50分又傳出有大量坍方落石，暫時無法清理，因此工務段人員目前已於現場管制，且重型機械也在現場待命，呼籲民眾改道勿入。