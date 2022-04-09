驚悚炸轎影片！濃煙火團竄天「神轎秒焦黑」 信徒嚇壞逃離（取自臉書爆料公社）

農曆3月媽祖遶境，不少宮廟有「炸轎」儀式，但每年炸轎都會發生零星意外，不是人員燒傷就是波及住家；北港武德宮近日再度舉行炸轎，驚悚竄天火勢與猛烈濃煙被目擊民眾拍下，只見神轎與神像當場被燒得全部焦黑，影片引發熱議，不少人認為雖是宗教活動，但嚴重空汙和公安疑慮不太妥當。

影片中，一票人在神轎下方放好鞭炮，接著一排人站在神轎前準備燃放鞭炮，後來神轎下方開始冒出大量濃煙，火勢突然加劇、猛烈火焰竄升，巨大「火炷」當場衝上天，疑似是蓋住神轎的布簾燒起來，一排人趕緊逃離現場，後來整座神轎已焦黑，有人連忙將上頭灰燼吹落，有人則拿手機上前拍攝。

北港武德宮近日再度舉行炸轎，驚悚竄天火勢與猛烈濃煙被目擊民眾拍下，只見神轎與神像當場被燒得焦黑，影片曝光引發熱議。（翻攝自臉書爆料公社）

恐怖火勢讓網友痛批不妥，製造濃煙影響空氣品質，萬一火勢波及人員或建築物，後果不堪設想；每年農曆三月全台媽祖遶境期間，不少宮廟都有「炸轎」儀式，每年都會傳出零星意外事故，驚悚烈焰影片屢遭瘋傳；台中市聖母宮去年4月也發生炸轎導致1名轎班人員被燒傷，影片同樣駭人，雲林北港朝天宮去年也發生隔壁服飾店遭火是波及、8人受傷。

根據全國宗教資訊網記載，炸轎即在神轎遶境途中，在轎下堆滿鞭炮而後燃放，扛神者均為自願，屆時不能表現畏懼而需勇於承受，故常成為遊行中最受注目的焦點，又稱為「犁轎」或是「吃炮」。