《破膽三次》女狼人特殊妝。（台北双喜電影提供）

數千個氣囊打造《破膽三次》狼人變身。（台北双喜電影提供）

影史百大驚悚電影代表《破膽三次》經過40年的等待，4K修復版再登上大銀幕，也成了今年金馬奇幻影展影迷許願片單之一，該片由恐怖大師喬丹堤（Joe Dante）執導，當年預算僅有150萬美金，還得用上《德州電鋸殺人狂》的佈景，甚至極具話題的狼人性愛畫面都因錢不夠而被特殊處理，但精彩的劇情跟特效掀起話題，創造出1790萬美金的票房，因而催生7部續集，更帶動往後狼人跟恐怖片的模仿風潮。

該片當年最令人嘆為觀止的就是狼人「變身」過程，擁有7座奧斯卡最佳化妝獎的里克貝克（Rick Baker）當時先製作了一卷黑白帶給導演喬丹堤，看到角色從人變狼，導演表示：「很驚悚，現在電腦繪圖也可以做變身效果，但也讓人沒有記憶點。」里克因為臨時被找去拍攝高成本電影《美國狼人在倫敦》，也因此讓年僅21歲的徒弟羅伯勃丁（Rob Bottin）接手挑戰，他自己本人則擔任顧問的角色，奠定電影史上狼人特效劃時代的一頁，1981年二部經典片《破膽三次》、《美國狼人在倫敦》也影響了狼人等怪物被塑造的方式。

能挑戰設計狼人特效讓羅伯超級興奮，他曾跟師父合作過《金剛》（1976）、《星際大戰》等，當年獨挑大樑以極少預算製作《破膽三次》，用數千顆氣囊覆蓋上假皮膚打造出逼真的狼人「變身」過程，早於師父里克的大片《美國狼人在倫敦》震驚全球，羅伯因此聲名大噪，後來也有不少代表作品，如《機器戰警》經典的盔甲戰袍、《魔鬼總動員》變種人、《不可能的任務》幫湯姆克魯斯（Tom Cruise）完美變臉。羅伯勃丁後來也獲頒奧斯卡特別成就獎。《破膽三次》4K修復版明（15日）在台上映。