一名女網友表示，清明連假回阿嬤家，意外發現阿嬤的掃把刷頭，竟然是她小時候玩的9個芭比娃娃的頭組成，她驚魂未定地說，「差點被阿嬤家的掃把嚇死」，驚悚畫面曝光，引發逾6千名網友討論，直呼「這我真的會怕，看到差點閃尿」。

原PO昨（5）日於臉書社團《爆廢公社》分享3張照片指出，清明連假回鄉下阿嬤家，在陽台發現掃把刷竟然是9個不同膚色、髮色的芭比娃娃頭排成一排製成，芭比娃娃的秀髮被當成掃把刷，來清掃環境。

原PO透露，9個芭比娃娃都是她小時候的玩具，阿嬤看她已經長大，芭比娃娃堆在角落，靈機一動把9個芭比的頭全拔掉，插黏到掃把上，變成掃把刷，驚悚畫面讓她崩潰直呼，「差點被阿嬤家的掃把嚇死」。

圖文曝光，逾6千名網友嚇傻，「天啊！這畫面太可怕了吧！晚上看到會閃尿」、「阿嬤是客家人嗎？不用這麼省，買新的掃把不好嗎？」、「求小孩的心理陰影層面」、「這農曆七月會嚇死人」、「阿嬤不要鬧了」、「不知道該說阿嬤有創意，還是太詭異」、「這我真的會怕」、「修蛋幾列，這真的掃得乾淨嗎？」、「真的有夠恐怖的，但是阿嬤的創意一百分」。