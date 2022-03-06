「看臉時代」的網路世界盛行並充斥各式網紅，外型靚麗才容易吸納粉絲與流量，不少網紅都擁有一張標配的「網紅臉」，其中有人天生麗質，有人則靠化妝，更有不少是靠整形的。大陸有位網紅名叫「小z娜娜nana (周楚娜)」 ，現年18歲的她「整形成癮」，打從13歲開始整形，5年時間整形超過100次，不惜血本要化身「真人芭比娃娃」，結果整到現在已經面目全非，外貌可說比「蛇精男」更誇張，嚇壞了一眾網民。

娜娜原本是正常少女的模樣，雖然不是顏值驚艷人的美女，但也自然好看，可是經歷過60次整形後，她如今已變成了錐子臉尖鼻子的「蛇精臉」，再加上大如銅鈴的雙眼，可說驚嚇指數破表。2004年出生的娜娜在微博上自爆，她打從13歲就已經開始整形，坦言自己天生樣貌生得平庸，五官不好看，而且臉很大，爲了變身成「真人芭比娃娃」，她不惜花費巨額金錢也要做整形手術。

大陸網紅小z娜娜Nana。（圖／取自微博）

一直追求「芭比臉」的娜娜，除了雙眼皮、眼角、鼻子外，還做了全臉磨骨、吸脂、隆胸、豐臀等，各式整形手術數之不盡。她甚至表示自己每次打玻尿酸都花費幾萬人民幣，打了多達一桶的量，更曬出整形收據，價錢從千元至數十萬不等，估計花費了超過人民幣500萬元（約新台幣2,225萬元），相當驚人。

娜娜自曝5年整形百次，還要小孩子別學她。（圖／取自微博）

娜娜承認自己「整形上癮」，就算手術後效果已經達到極緻，自己仍然覺得「還差那麼一點，不夠到位」。由於她整形整到已經是改頭換面的等級，所以她一年內就換了4次身份證。她直言，整形只要自己開心就好，不會理會旁人的説辭。但整形已經嚴重影響到她的校園生活，她因爲整形過度導致身體變差，被迫休學一年在家休息，甚至因為請假3個月去整形而錯過了考試，還曾有剛整完形綁著繃帶去學校等嚇煞人的經歷。

娜娜與她的媽媽。（圖／取自微博）

不少網民看完她的樣子都嚇壞了，傻眼留言批評：「真的好可怕」、「嚇死人」、「這是什麼審美標準」、「明明原生樣子很好看」、「愈整愈醜」、「這還是人類嗎？」；但儘管批評的聲音不少，不過由於娜娜本身的家境富裕，父母對她整形的巨額花費竟也鼎力支持。