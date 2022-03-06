香港人氣主持人兼演員祝文君，1日晚間爆出肺癌病逝噩耗，享年55歲，她在圈內始終活躍，曾在周星馳電影《食神》裡飾演記者一角，給影迷留下深刻印象，雖外傳她罹病多時，但祝文君一直沒有對外公開病情，如今傳出病逝消息，港媒透露她離世前整整吐血吐了2個月，雖然情況很嚴重，但她仍堅持瞞著身邊親友，令人感到心疼。

祝文君從學校畢業後，曾當過銀行出納員及會計5年，邊當上班族邊在邵氏演員訓練班的當學員，在職時也常參加銀行行員間的歌唱比賽，直到1989年參加了《歡樂今宵》節目舉辦的「周璇名曲大賽」，拿了第5名，之後考進無線台第三期藝員進修班，憑藉秀麗斯文外型與清晰口條受到青睞，不但主持許多無線台節目，也演出電視劇配角，之後被周星馳相中，出演了《食神》，此後一直待在演藝圈發展。

據港媒報導，祝文君兩年前因身體不適就醫，竟檢查出肺部有腫瘤，她悄悄住院動了手術，不料治療期間病情惡化，連吃飯都會咳血，今年1月甚至開始出現吐血的狀況，一吐就是大半杯，狀況差到2月中旬又住院，但她堅持不讓身旁親友知道這些事情，最終在醫院病逝。

據悉，去年11月祝文君還有跟好友們見面，當時她暴瘦現身，朋友都嚇了一跳，但關心她發生什麼事情，她只說是在減肥，眾人就沒再追問，沒想到再聽聞消息，她已經癌逝，讓人驚訝又不捨。

報導指出，祝文君最後是在睡夢中離世，當時家人都陪伴在她身旁，一向生活低調的她，傳離世前早有準備，給女兒列了一份好友名單，好傳達「即使無法親自道別也不要太傷心」的想法，但因女兒無法解鎖她的手機密碼，祝文君最終心情只傳達給了2個知道手機號碼的友人，再請他們代為傳達給名單上的其他人，後事部分則是由祝文君的女兒全權處理。