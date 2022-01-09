太平洋電信電纜公司前董事長、名媛孫芸芸的父親孫道存，去年11月癌逝，享壽72歲，後事從簡，未舉辦告別式也沒有宗教儀式；而孫芸芸喪父後，社群網站一直沒更新近況，沉默兩個月，今（9日）第一次發文聊到亡父，並曬出3張父女舊照，藏著滿滿洋蔥。

孫芸芸是孫道存與第二任妻子何念慈的二女兒，雖然父親外遇不斷，但仍非常寵愛女兒，孫芸芸對父親也有情有義，長年替對方還債，看到他再娶妻也表示祝福。而孫芸芸在喪父近兩個月後，9日終於開腔，在IG分享3張舊照，感性向爸爸喊話：「親愛的爸爸，言語無法形容我對您的思念，所有的回憶會永遠放在我心裡love u deeply」，思念之情流露無遺。

照片中，有孫芸芸還是嬰兒時期，孫道存抱著她、親臉頰的溫馨畫面，接著還有她長大，爸爸陪著她玩吹泡泡的回憶，最後則是長大成人的孫芸芸，拿著手機和孫道存開心自拍，每個成長階段都有爸爸的陪伴，看得出父女倆的好感情。

孫道存2009年因欠下3億贈與稅不願償還，為了避免被收管，他請女兒孫芸芸做擔保，才免於牢獄之災，而當時孫道存的欠款文件、詢問筆錄、孫芸芸的擔保書，之後都被當成史料展覽。雖然何念慈與孫道存結婚31年，婚姻大多貌合神離，孫道存更在還沒離婚，就和女星顏寧、張瓊玲交往，儘管如此，他對女兒仍疼愛有加，孫芸芸也在父親破產後，幫忙籌保金、償還債務。