浙江省委原常委兼杭州市委原書記周江勇。（央視）

中共中央本屆任期近尾聲，中紀委國監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝製5集電視專題片《零容忍》，將在本周六起於央視播出。

專題片共分5集，分別爲《不負14億》、《打虎拍蠅》、《懲前毖後》、《系統施治》、《永遠在路上》，共選取16個案例，採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾140多人，講述全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的一波宣傳。

預告片中，落馬的公安部原副部長孫力軍、浙江省委原常委兼杭州市委原書記周江勇均出鏡懺悔。其中孫力軍更是首度露臉，他在片中懺悔說：「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者。」孫2019年落馬去年10月被「雙開」。

周江勇則稱：「在這麽重要的一個城市主政，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已。」周江勇的落馬最令外界出乎意料，被查前一天仍在出席會議，並曾被認為是「之江新軍」成員。

另一貴州省政協原黨組書記王富玉亦於片中稱：「我瘋狂的貪欲登峰造極，但我不知道要錢為了什麽。」王富玉2018年1月卸任，退休3年後，去年2月被查，8月被開除黨籍。檢方指控其在任期間及退休後共受賄斂財4.5億人民幣。