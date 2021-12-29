金門今年雖受疫情影響，但1月至12月27日仍取締酒駕182件。（警方提供）

金門警方在餐廳、小吃店及酒店KTV 等公共場所執行禁止酒駕宣導。（警方提供）

金門警方在餐廳、小吃店及酒店KTV 等公共場所執行禁止酒駕宣導。（警方提供）

嚴打酒駕確保鄉親安全，金門縣府列為重點工作，楊鎮浯縣長今天重申「酒駕零容忍」，期盼大家全力配合，保護自己也保護別人。縣警局也交出12月執行成績單，共取締11件。其中9件攔查舉發，並有2件因發生交通事故遭到查獲。

縣警局說明，歲末寒冬聚餐增多，該局在每年12月至次年3月，將取締酒駕列為重點工作。2019年共取締290件、2020年271件，今年雖受疫情影響，但1月至12月27日仍取締182件。統計結果，近3年酒駕案件有逐年減少趨勢，顯見警方強力執法，已有一定的成效。但仍有少數民眾心存僥倖，照樣酒駕上路。

警察局局長廖高江表示，警方將持續於上、下班時段及重點時間增派警力，針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，並針對依中央流行疫情指揮中心通案性原則開放之售酒餐廳、小吃店及酒店KTV 等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、 「勿酒後駕車」等防範措施。

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