去年底高雄市林家4人遭酒駕者撞，導致1死3傷事故，高雄市長陳其邁已經指示社會局派社工人員關懷協助家屬。對於民眾要捐款幫助林家，高雄市社會局幫林家成立救助捐款帳戶與洽詢專線，幫助林家度過難關。
由於林爸爸及2位女兒仍在加護病房治療，未來復健仍是一條漫漫長路，家屬擔心後續生活重建需求，高雄市社會局長謝琍琍表示，基於照顧市民協助度過難關，將協助代收社會各界的愛心捐款。社會局3日已經先發9萬元的慰問金，同時也安排臨托，讓家屬可以放心地在醫院照顧家人。
社會局說，如民眾欲主動捐款協助林家，可採銀行匯款至下列帳戶，並務必在備註欄註明指定「1226林家車禍事故案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，民眾如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064吳社工。
戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶
帳 號：高雄銀行公庫部102103031319
銀行代碼：0161028
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