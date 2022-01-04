桃園國際機場遭新冠病毒攻陷，今一口氣新增4例本土個案，包括3名清潔員、1名防疫計程車司機，其中一名清潔員甚至確診Omicron。指揮官陳時中今指出，雖然計程車司機列為案號的時間較晚，但因他載過境外移入的確診者，不排除遭感染後，在停車場的環境中，陸續傳給清潔員。

桃園機場P3停車場一名清潔人員昨確診，指揮中心證實此為本土病例，Ct值11，漏夜召回逾300名防疫計程車司機，今再召回300多人進行採檢。結果今再新增3個案，分別為2名清潔人員與1名防疫計程車司機。指揮中心表示，昨確診的清潔員，基因定序確定為Omicron。

指揮官陳時中不諱言，一直以來防疫計程車都守得很好，案17240恐怕是第一個染疫運將，至於他在可傳染期間內載過多少乘客，目前正在追查；現階段只能確定司機於去年12月26日、31日都載過境外移入個案。

陳時中認為，從Ct值和工作內容來看，目前研判計程車司機先染疫，「至於在哪裡染疫，我們朝著想像中的傳播鏈（與確診者同車）來思考；社區可能性較低，因家人中沒有確診者」。

不過也不排除確診清潔人員清理廁所，司機使用時遭染，其他如行李轉盤等場域環境都有可能，需要一一釐清。