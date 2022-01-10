桃園機場群聚事件今再度擴散，中央流行疫情指揮中心表示，今天國內共新增32例新冠確定病例，其中有6例為本土病例，包含昨天深夜傳出確診的居服員小孩及其安親班同學、居服員友人，而機場手推車工作人員以及金嗓歌友會也都分別有人確診，指揮中心也證實，昨天確診的未滿兩歲童感染Omicron病毒，是目前國內年紀最輕的Omicron本土病例。

整起桃園機場疫情自今年1月3日傳開以來，共累計31人確診，其中有桃園相關足跡的共有30例，另有一起是位於台北市的防疫計程車司機，目前感染源還有待釐清。

衛福部長陳時中說明，今確診的案17487是曾參與金嗓歌友會的案17369的家人，至於手推車工作員相關案件共新增5例，其中手推車工作人員新增2人確診，手推車工作員之妻，居服員案17472的小孩案17504也確診，Ct值僅18，曾有頭痛症狀，其子的安親班同學案17505也遭傳染，Ct值25.4，但沒有症狀。

而居服員的一名友人案17507也遭感染，Ct值僅19，1月4日出現乾咳症狀，由於案17507有一位女兒在國中就讀，現在已預防性要求該班進行停課。

而案17505也有一名哥哥在國中就讀，為避免交叉感染可能，即起也已要求該班停課，目前居服員相關案件就已累積三班停課。