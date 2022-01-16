全球Omicron疫情嚴峻，一名在澳洲的台灣人表示，自己到當地診所驗出確診後，竟然直接被請回家，也不用留資料追蹤，讓她驚呆，因為澳洲政府已經認為，2劑疫苗覆蓋率高，加上Omicron多是輕症，所以有點兩手一攤無所謂的態度，不打算疫調了。

這名在澳洲的女網友在臉書社團「爆廢公社」表示，現在澳洲的疫情每天新增確診病例都是以萬為單位，醫療系統已經超載，但澳洲政府認為疫苗覆蓋率夠高，大家也都是輕症，所以就有點兩手一攤「whatever～ 」的態度，對疫情爆發已經無所謂。

原PO舉自己為例，她到診所排隊篩檢驗出陽性，當下醫護人員完全沒要她留任何資料追蹤，只說一句「好啦，你可以回家了」，甚至有些公司即使員工確診，只要人沒什麼不舒服，隔離休息7天就可以回公司上班，在澳洲甚至還流傳一句黑色幽默的話「如果你現在都沒有熟人確診，那你應該是沒朋友吧」。

原PO到澳洲診所快篩確診被請回家。(翻攝自 爆廢公社)

原PO表示，這不是在說台灣過度緊張，澳洲政府會這樣，她覺得是因為有巨大的經濟壓力所以堅持不再封城，只好說服人民與病毒共存，但台灣真的很厲害，超高規格防疫也沒有經濟崩潰，這是很多國家做不到的，「你們一定要繼續堅持下去啊」。

同時，原PO也描述她得到Omicron的症狀，首先是拉肚子拉了好幾天，接著開始發燒，但一天就退了，之後就是永無止境的疲倦跟頭痛。

對此，網友紛紛留言：「我弟也在美國確診，跟你說的一樣」、「台灣是陽性清零，澳洲現在是陰性清零」、「沒錯 ，現在雪梨確診爆多，還是一堆不戴口罩，我看到都快嚇死」、「我家也確診兩個，澳洲從聯邦政府到州政府都放推啦」，但也有網友表示，「台灣經濟沒崩潰是哪來的訊息？路上的店面已經從到處都是租（老闆撐不住），慢慢變成到處都要售（房東撐不住）了」、「台灣經濟其實是崩了，因為電子業真的太好所以才有沒崩的錯覺」。