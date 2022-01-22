在Omicron變種病毒肆虐下，美國新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升溫，許多已接種2劑疫苗的民眾照樣確診。當地媒體報導，醫師建議出現突破性感染的民眾，也應接種追加劑疫苗，但對應何時接種有多種不同的建議。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，雖然該國新增確診病例已出現下降趨勢，但無論病例總數或住院人數，都仍處於高峰期；美國「有線電視新聞網」（CNN）則指出，該國現在的新冠肺炎患者，有99%都是感染Omicron變種病毒。

而阿拉巴馬州地方電視台「WAAY」21日報導，許多已接種2劑疫苗的民眾在確診新冠肺炎後，對是否或何時接種第3劑疫苗感到疑惑。對此，阿拉巴馬州公共衛生部（ADPH）的史特柏菲爾德（Wes Stubblefield）醫師表示，只要民眾感覺症狀有所改善，並在官方建議的防疫隔離期結束後，便應盡快接種第3劑疫苗。

不過阿拉巴馬州亨茲醫院（Huntsville Hospital）的傳染病專家哈蘇（Ali Hassoun）醫師指出，民眾應於確診6至8週後再施打第3劑疫苗，因為立即接種可能會引發更明顯的疫苗副作用；而若確診者在患病期間曾接受過抗體療法，史特柏菲爾德則建議應等待90天再接種第3劑疫苗，避免仍存在體內的抗體與疫苗發生反應。

不過無論史特柏菲爾德或是哈蘇，都認為即使患者已經痊癒，仍應繼續接種第3劑疫苗，因為染疫後獲得的天然抗體「不會永遠存在」，只能對民眾提供暫時性的保護。