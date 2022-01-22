Omicron變異病毒入侵高雄，高市府19日、20日累計共宣布13人確診本土案例，但疫情似乎並未獲得控制，21日再傳恐有「雙位數」確診個案，況且確診足跡遍布各地，目前知名百貨公司夢時代、大遠百已宣布歇業，另外，高雄前鎮區瑞隆馬光中醫診所及新興區某國小也都有確診足跡。