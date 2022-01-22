Omicron病毒高雄亂竄 夢時代、大遠百多點傳確診足跡 13:522022/01/22 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄夢時代今休館一天。圖為去年三級警戒期間，美食街空蕩景象。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Omicron變異病毒入侵高雄，高市府19日、20日累計共宣布13人確診本土案例，但疫情似乎並未獲得控制，21日再傳恐有「雙位數」確診個案，況且確診足跡遍布各地，目前知名百貨公司夢時代、大遠百已宣布歇業，另外，高雄前鎮區瑞隆馬光中醫診所及新興區某國小也都有確診足跡。 高雄傳「兩位數」確診 夢時代有足跡！今休館一天 高雄暴增14例本土個案 新增2條不明傳播鏈 #高雄 #確診足跡 #Omicron #夢時代 #大遠百 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳有確診者足跡 高雄夢時代今緊急休館1天清消 12:202022/01/22 生活 今年新高 桃園遠雄自貿區 66人確診 04:102022/01/22 焦點要聞 疫苗第三劑10週後效力減半！醫憂：第四劑恐釀「免疫疲勞」 04:332022/01/22 健康 高金素梅、羅智強誰戰高雄？徐巧芯這樣說 00:022022/01/22 政治 高雄確診者赴安平吃喜酒 台南採檢站今湧242人急做PCR檢測 14:252022/01/22 生活 台北市本土確診今＋1 黃珊珊證實個案「Ct值嚇人」 11:372022/01/22 生活 高雄年貨公車 17路線齊發 04:102022/01/22 地方新聞 職場達人－台灣全人關懷照護服務協會顧問 曹桓榮整合資源 展現草根力量 04:102022/01/22 產業特刊 疫情燒進北市 內湖好市多疑爆確診足跡 今停業清消一天 14:372022/01/22 生活 拜廟、騎鐵馬 地產老總過年 「疫」如往常 04:102022/01/22 財經焦點 聯準會亮鷹爪提油救火？小心油價噴到100美元 10:002022/01/22 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。