餐飲業第一槍！丹丹漢堡宣布明日起全分店禁止內用 17:032022/01/28 中時新聞網 張沛歆 、 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丹丹漢堡宣布29日開始禁止內用。（圖／丹丹漢堡） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情延燒，高雄今日新增7例本土案例，其中1例足跡曾至丹丹漢堡西子灣店內用，為了防疫，丹丹漢堡總店宣布，29日起所有門市停止提供內用服務。 港區＋8 高雄力守社區防線 高雄空品不佳、能見度小於200公尺 環保局緊急啟動應變措施 #丹丹漢堡 #疫情延燒 #29日 #高雄 #禁內用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪某飯店採檢擴大 高雄港疫情相對穩定 15:032022/01/28 生活 高雄再增8例確診 陳其邁宣布明起至2／7暫停船舶維修 15:392022/01/27 生活 高雄過年8景點 13處免費臨停 04:102022/01/27 地方新聞 醫估2月下旬有望降級 餐廳「不必禁內用」原因曝 08:492022/01/28 生活 高雄確診＋7 再爆新傳播鏈 一家3口住礁溪長榮染疫 15:142022/01/28 生活 疫苗接種春節不打烊 高雄再祭「匿名快篩」服務 16:042022/01/28 生活 高雄大遠百攜手高雄市社會局仁愛之家 寒冬送暖做公益 16:572022/01/28 生活 台灣燈會延伸至美濃小鎮 蝶舞光節融入黃蝶、紙傘意象 18:362022/01/27 寶島 備戰春節 盯緊餐廳 北市規畫2.5級警戒 04:102022/01/28 焦點要聞 高雄知名牛排館爆確診足跡 匡列66人採檢結果出爐 09:162022/01/27 生活 六都墊底逆轉成冠軍！高市青年失業率連三降 創造逾萬就業機會 16:092022/01/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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