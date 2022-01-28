本土疫情延燒，高雄今日新增7例本土案例，其中1例足跡曾至丹丹漢堡西子灣店內用，為了防疫，丹丹漢堡總店宣布，29日起所有門市停止提供內用服務。

港區＋8 高雄力守社區防線
高雄空品不佳、能見度小於200公尺 環保局緊急啟動應變措施
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