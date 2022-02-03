今日是大年初三，蔡英文總統上午前往高雄慰勉海軍陸戰隊99旅，除發放加菜金外，也感謝國軍弟兄姊妹在春節期間堅守崗位，讓國人能安心過年，並期許秉持「永遠忠誠」的隊訓，以及「三不怕」的戰鬥精神，讓部隊戰力更強、讓守護國家的力量更加堅實。

今日除蔡總統外，包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、海軍司令劉志斌、第四作戰區指揮官傅正誠、海軍陸戰隊99旅旅長李春政等人亦陪同出席。

蔡總統表示，大年初一、初二，自己分別到空軍的防空飛彈連及陸軍269旅，初三則是來海軍的陸戰99旅。希望透過這些行程，讓國人同胞看見，因為有國軍堅守崗位，我們才能安心過年，也要向國家說聲「大家辛苦了」。

蔡總統指出，長期以來，陸戰隊弟兄姊妹在兩棲基地訓練、漢光演習，以及聯合反登陸操演等各項任務中，都有很好的成績。也期許新的一年，大家都能持續秉持「永遠忠誠」的隊訓，以及「三不怕」的戰鬥精神，讓部隊的戰力更強、讓守護國家的力量更加堅實。