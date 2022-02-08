2022新竹過好年系列活動「虎虎生風鬧元宵」，12日下午將於北大公園和護城河畔熱鬧展開。（陳育賢攝）

2022新竹過好年系列活動「虎虎生風鬧元宵」，12日下午將於北大公園和護城河畔熱鬧展開，邀金曲歌手壞特、許淨淳演出，另有80攤文創市集、6件聲光裝置、5場懷舊DIY體驗，另在本周六也將發送6000份限量「小光虎」提燈，市府邀請大小朋友提燈尋虎漫遊新竹慶元宵。

市長林智堅表示，今年的元宵節活動「虎虎生風鬧元宵」將在本周六下午展開，北大公園下午3點起發放限量6000份「小光虎」提燈、東門城廣場下午5點半舉辦限量300份光虎合影打卡送提燈及虎紋口罩，數量有限送完為止。

他說，在各縣市政府努力之下，疫情已經相對穩定，但市府仍因應防疫調整活動規模，盼能讓民眾受滿滿年節氣氛，邀請全國民眾至竹市東門城觀賞「光虎」聲光秀，策展團隊將藝術創作加入傳統元素，每晚5點30分開演，結合竹市重要地標，吸引民眾拍照打卡。

「虎虎生風鬧元宵」部分將邀金曲歌手壞特返鄉開唱，護城河周邊有80攤文創市集，5場懷舊復古DIY體驗包括糖葫蘆教學、竹槍DIY、椪糖動手做、萬花筒剪紙DIY、手作造型湯圓等，即日起開放線上報名https://reurl.cc/jkQDnm，帶領市民回到兒時記憶。

另，東門城及護城河沿岸共有6件藝術燈飾，結合光影與地景，歡迎民眾提燈沿途尋虎蹤跡，一同歡慶元宵。

市府城市行銷處指出，此次的「小光虎」提燈由都市藝術工作室設計，以構成圖片的最小單位「像素」為概念，邀請大小朋友拿起黑筆發揮創意畫上虎紋，創作獨一無二的作品，也可將小光虎自由堆疊組合，當無數提燈堆疊出的作品，象徵集結眾人之力發揮最大力量，其中「小光虎踏青」裝置作品即是用提燈拼接而成的大型Q版虎掌，歡迎大家提著小光虎與作品合影留念。