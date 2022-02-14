交通局公布台灣燈會元宵節點燈的交通管制措施。（石秀華攝）

台灣燈會主燈元宵節當天將在衛武營舉行點燈儀式，交通局公布周邊臨時機車停車場位置，供賞燈民眾停放。（石秀華攝）

高市觀光局指出，燈會應景的大吉虎提燈今天下午則在衛武營展區和鄰近捷運站發放。（高市觀光局提供／石秀華高雄傳真）

2022台灣燈會首創衛武營、愛河灣雙主場，位於衛武營的主燈「鳳彩飛舞」明（15）日元宵節將舉行開燈儀式，高市觀光局、交通局和市警局交通大隊今（14）日舉行聯合記者會，公布點燈當天6大交通管制措施，呼籲賞燈民眾多搭乘大眾運輸系統，勿亂停車以免被取締。

台灣燈會的衛武營主場的中央燈區，以傳統花燈藝術結合跨界藝術，包括主燈鳳彩飛舞、副燈龍騰獻瑞、副燈福（五）虎生風（豐）、藝湛人燈區、自由風燈區、生態圈燈區、同樂匯燈區、未來遊燈區；明天元宵節，將舉行正式點燈儀式。

交通局表示，台灣燈會主燈座落於國泰南京路口西側，預期點燈後將有不少人車駐足，為維護遊客交通安全，點燈當天進行大範圍的交通管制措施，交通局提醒6大重點，包括燈會周邊道路壅塞，務必繞道通行；燈會周邊路口禁止左右轉；現場無「汽車停車位」，可查詢捷運轉乘停車場；「議會路設置臨時機車停車場」可供停放6400機車。

交通局指出，2月15日交管於下午3時至12時，從國泰路（自由至南京）南向慢車道、南京路（國泰至輜汽）南向慢車道將優先進行交通管制；三多一路（建軍至高速公路）雙向和建軍路（行仁至三多）雙向以及中正路南下出口禁止左轉則視車流狀況進行機動管制。

此外，台鐵在燈會活動期間，加開104班區間快車外，另有149班區間快車增停在美術館站及正義站，交通局也在台鐵鳳山站增開免費接駁專車到衛武營；公車則有23條路線行駛至衛武營周邊。

高市觀光局指出，燈會應景的大吉虎提燈今天下午則在衛武營展區和鄰近捷運站發放，民眾也可在捷運青埔、大寮和信義國小站，根據預約的時間地點領取，此外也可在燈會防疫平台選擇欲領取的發送點及時段，每人限預約1次，每人2盞。