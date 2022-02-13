一年一度的元宵節落在周二（15日），而元宵又稱小過年，代表農曆新年到了尾聲，也是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，命理師小孟老師特別在臉書發文分享元宵節5大開運方式。

▍求財大法

前往主祀天官大帝或財神、土地公的廟宇進行祭拜。祭拜時要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，並準備一個紅包袋，裡面裝168、668或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上，然後再存入銀行當錢母。

▍求桃花愛情大法

想招桃花或求姻緣的民眾，在元宵節當天晚上10：00，準備1對蠟燭、10朵花、2條紅線、2個愛心符號的紙，向著月亮點香禱告。

▍求考運

小孩提燈龍能光明無限，考運很好。另外，元宵節當天晚上06：06分，在小孩書桌上點蠟燭，能幫助考運，代表66大順。

▍求子

夫妻摸一下主燈能添丁，因為燈為丁（台語）。此外，元宵節為臨水夫人千秋，臨水夫人為助產之神祉，因此懷孕困難者在元宵節拜一下臨水夫人，回家洞房，說不定會有好消息發生。

▍求工作順利

2022元宵節湯圓要吃6粒，因為2＋0＋2＋2＝6，就能六六大順。