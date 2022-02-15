台東元宵節盛事炮炸寒單及聯合遶境已連續第2年取消，但未禁止單一宮廟上街。（蔡旻妤攝）

疫情影響，內政部嚴格限制各宮廟活動，台東年度盛事元宵炮炸寒單及聯合遶境已是連續第2年取消。台東市區街道少了往年元宵節熱鬧氣氛，而各宮廟自行舉辦的遶境仍可舉行，有宮廟為了避免群聚，一個人揹著神像步行。此外，元宵節取消遶境，也讓國中學生缺課率下降。

捨去震耳欲聾的音樂、浩大的車陣，台東市「劉部堂」堂主陳致廷獨自一人背著神像，在少數信眾的陪伴下，徒步走在街頭，前往民眾家祈福。陳致廷說，祈願行腳的同時也祈福平疫，讓疫情趕快平穩，希望我們台東鄉親大家身體健康，能帶動經濟繁榮。

路旁圍觀的劉姓民眾說，這個遶境很特別，看起來簡單又低調。據了解，往年元宵節，台東市區街道幾乎都塞車，可是今年取消遶境，行車特別順暢。不過仍有零星陣頭，抬著神轎和神將表演，接受商店的炮炸祈福。

而台東市李姓民眾指出，台東一年一度的元宵遶境是地方盛事，「這是歷年來廟會的風行，往年都一定要看」，在旁民眾也紛紛贊同表示，今年看不到元宵節的熱鬧，感覺過節氣氛冷清了些，相當可惜。

此外，往年元宵節陣頭遶境，台東縣有許多國中學生「瘋元宵」，學生請假參加陣頭活動，也造成缺課率偏高。根據台東縣政府教育處調查，過去因學生瘋元宵，最高缺課率曾高達20％，今年大型遶境取消，只有20位國中學生請假參加陣頭，缺課率大幅下降，全縣國中總人數5560人，比例僅占0.3％左右。