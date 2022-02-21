美麗島電子報今天公布2月國政民調，民眾對政黨的好感度，以民進黨最高，好感度過半；其次是民眾黨，國民黨則以28.2％好感度墊底，反感度則是國民黨最高，有6成的人反感。即使是不滿意蔡總統的人，也僅4成對國民黨有好感，信任侯友宜的民眾甚至比信任柯文哲民眾，對國民黨反感度更高。

調查顯示，51.5％民眾對民進黨有好感，比上月增加5.2個百分點，40.3％對民進黨反感，減少1.1個百分點。其中新北市、桃竹苗與基宜花東離島、30至39歲與50至59歲族群，對民進黨反感都多於好感，高屏、20至29歲族群則有超過6成對民進黨有好感。

在國民黨方面，28.2％對國民黨有好感，比上月增加5.5個百分點，60％對國民黨反感，比上月減少3.0個百分點，除國民黨支持者對國民黨的好感多於反感外，其餘各群民眾明顯傾向對國民黨反感，尤其是新北市和台北市、30至39歲、大學以上學歷群眾，有超過6成5對國民黨表示反感，中立民眾也僅25.9％對國民黨有好感、48.9％反感。

值得注意的是，即使不滿意蔡總統的民眾，也僅40.8％對國民黨有好感、48.6％反感；信任朱立倫的民眾，有57.1％對國民黨有好感、31.0％反感；信任侯友宜民眾只有30.2％對國民黨有好感、60.2％反感；信任柯文哲民眾，38.7％對國民黨有好感、49.6％反感，信任侯友宜比信任柯文哲的民眾，對國民黨的反感度更高。

在民眾黨方面，39.8％民眾對民眾黨有好感，37.7％表示反感，若對照2020年8月調查可見，新北市、台北市及雲嘉南、50歲以上泛藍與中立民眾等群，對民眾黨有好感的增幅最大，都超過10個百分點。

大致上愈年輕或學歷愈高民眾對民眾黨愈有好感，信任蔡總統的民眾有32％對民眾黨有好感、46.7％反感，值得注意的是，國民黨支持者53.2％對民眾黨有好感、25.4％反感，民進黨支持者21.2％對民眾黨有好感、62.7％反感，藍綠雙方對民眾黨的態度迥然不同。在時代力量方面，35.3％民眾對時代力量有好感，38％反感。

調查顯示，民眾對4個政黨的好感比率依序為民進黨51.5％、民眾黨39.8％、時代力量35.3％、國民黨28.2％，反感比率為國民黨60％、民進黨40.3％、時代力量38.0％、民眾黨37.7％。

此外，51.5％對民進黨有好感，31.2％自認傾向該黨；39.8％對民眾黨有好感，但僅7.1％自認傾向該黨；35.3％對時代力量有好感，也僅2.2％自認傾向該黨；28.2％對國民黨有好感，則有15.6％自認傾向該黨，美麗島電子報認為，顯然各黨應思如何轉換好感度成為支持度。