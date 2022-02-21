為提升偏鄉地區民眾就醫便利性，新國民醫院今年加入「桃園市新屋區沿海地區醫療網路服務計畫」，前進當地提供行動門診、遠距會診、居家醫療訪視等服務，希望解決在地長者就醫時交通不便問題，縮短沿海地區與都會區經濟及健康上的差距。

新國民醫院承接桃園市衛生局沿海地區醫療網絡服務計畫，每周二上午9時至10時在新屋區九斗社區發展協會、10點半至11點半在埔頂里辦公室提供巡迴醫療服務，由專精於中老年慢性疾病的家庭醫學科醫師林金龍駐診。另外，為減少長者就醫時的交通不便問題，提供行動門診家庭醫學科診療，民眾可在行動門診使用健保卡就醫；另也有血壓與血糖量測、健康諮詢、健康講座及藥師送藥服務等，讓民眾在社區內就近接受醫療專業服務品質。

院方表示，為提供民眾更多醫療需求，醫療團隊也在新屋區提供遠距會診服務，每周三上午11點至12點，提供神經科、心臟內科、腎臟科、胃腸肝膽科等專科會診，如果有耳鼻喉科、胸腔外科、心臟血管外科、眼科等專科醫療需求，也可於3個工作日前預約安排。