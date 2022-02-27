香港疫情持續嚴峻，醫療資源供不應求，大陸援建4所香港方艙醫院，千名工人正每日24小時趕工。其中，「青衣方艙醫院」預計將於明天啟用，將提供近4000張床位。香港聖約翰救護機構昨公布，將為青衣方艙醫院等8個醫療隔離設施工地提供全方位的緊急醫療支援。

近日，因應香港疫情嚴峻，大陸中央援建香港的四處臨時性社區隔離治療設施（方艙醫院）分別在香港青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，全部投入使用後預計將為香港提供14000至17000個隔離單位。按計劃，青衣方艙醫院將率先交付使用。

香港聖約翰救護機構昨發表聲明表示，在得知大陸中央決定協助港府援建方艙醫院及相關的隔離設施後，機構積極響應香港中聯辦號召，已向建設方表達願意動員轄下的急救及醫療人員，為相關項目提供駐場急救等醫療服務。

其後，大陸全國政協委員、香港聖約翰救護機構救傷會總監及理事會副主席李國棟、理事會主席鍾展鴻、救傷隊總監及理事會副主席潘新標到青衣方艙醫院工地了解工人在急救、醫療上等需要。

李國棟受訪時表示，將為青衣方艙醫院等全港8個醫療隔離設施工地提供全方位緊急醫療支援，包括有醫生、緊急救護車24小時待命，還派護士和急救員駐守，確保參與工程的工人能得到最適切的醫療、健康諮詢及轉介服務。同時，機構正在加緊策劃，制訂全方位應變方案，希望能夠為抗疫貢獻專業力量，上下一心，同心抗疫。

鍾展鴻補充，機構目前約有3000名成人會員，預計能在數天內完成動員工作。他們會盡力支援工人們在施工期間的醫療需要，直至方艙醫院落成後，會將後續的醫療支援工作將交予港府處理。

中建國際醫療產業發展有限公司運營總監、中建國際醫療管理學院院長趙莉莉表示，因應香港疫情嚴峻，方艙醫院的建設工作刻不容緩，故工人們是否能健康地工作非常重要，十分歡迎聖約翰救護機構主動為數千名工友提供醫療服務。