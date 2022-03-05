受疫情影響，不少人被卡在國內無法旅遊。近日一對新加坡夫婦花費12萬多元去歐洲旅遊11天，沒想到妻子卻因此命喪黃泉。夫妻倆隨團抵達荷蘭後，妻子相繼出現頭痛、喉嚨痛與下腹痛的症狀，6度就醫都查不出原因，最後不幸在2月19日離世，目前遺體已運回新加坡，詳細死因待解剖釐清。

根據《新明日報》報導，新加坡一對夫妻（44歲張姓男子與42歲馬姓女子）花了相當於台幣12萬多元，參加11天的歐洲旅行團，並在2月12日出發，自新加坡搭了12小時的飛機抵達阿姆斯特丹機場。不料馬姓女子卻在下機後感到身體不適，出現頭痛與喉嚨痛的症狀。

由於馬姓女子出現疑似感冒症狀，旅行團隨即安排她接受採檢，但結果是陰性，因此醫師推估可能是太久沒搭長途飛機，太過勞累身體不適，因此夫妻倆便沒有多想，就跟著旅行團繼續旅行，結果到了旅程第三天，馬姓女子的感冒症狀雖有好轉，但卻突然出現下腹疼痛的狀況。

張姓男子說，妻子下腹痛的狀況越來越嚴重，因此旅行團抵達德國後，便安排妻子到當地的醫院檢查，但都查不出原因，且妻子的血壓都很正常；後來在2月18日，妻子被轉往德國法蘭克福醫院治療，但因為疫情，他無法在醫院裡陪伴，只能回飯店等結果，但直到深夜都沒有收到任何消息。

張姓男子說，凌晨3點多當地警察來敲門說「你的妻子陷入昏迷，情況非常危急！」要他立刻去醫院，結果他到醫院後發現妻子已在彌留之際，最後在2月19日的早上過世。事發突然，讓他忍不住痛訴，旅遊期間妻子至少就醫6次，後來兩人想要回新加坡看醫生，但卻被告知要有醫師證明才能搭機。

張姓男子悲慟地說，他與妻子從學生時代就開始交往，兩人結婚至今已18年，沒想到會因為出國旅遊就天人永隔。如今妻子的遺體已經運回新加坡了，死因待釐清。