藝人大S和韓星具俊曄結婚，兩人在20多年前曾有一段情，因為大S沒有換過電話號碼，男方得知對方離婚後打電話關心，成功搭上線，偶像劇般的情節讓大家好羨慕，不過現實中也是有類似浪漫的愛情故事，日本一名女子分享，自己與丈夫同天、同間醫院出生，結果婚後還發現兩人嬰兒床甚至在隔壁。

大S因電話都沒換，讓得知離婚消息的舊愛具俊曄撥打電話，重新連絡上大S並透過視訊告白，希望對方嫁給他共度餘生。而竟然有人的愛情故事比大S的電話情緣還猛，日本一對夫妻檔，老婆在推特曬出一張照片，在醫院裡兩名嬰兒躺在保溫箱中，沒想到剛出生時隔壁的小男嬰，竟然是她現在的老公。

原PO說，和老公是同年同月同日生的，結婚後和彼此分享小時候的照片，才發現都是在同一間醫院出生，更扯的是倆人的嬰兒床就在隔壁，貼文也讓許多人感到吃驚。

台灣一對夫妻，意外發現原來彼此在幼稚園就一起拍過婚紗照，並把小時候的照片放上婚宴會場。（圖／翻攝自PTT）

另外台灣也有網友分享，小時候參加重陽節敬老活動，她和幼稚園同學被安排擔任小新郎、小新娘，要和金婚的阿公、阿嬤一起走紅毯，結果當時的搭檔居然就是現任丈夫，他們幼稚園畢業後就沒有聯絡，直到高中又再次相遇，之後才意外發現原來早就一起拍過兒童版婚紗照了。