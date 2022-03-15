台中市豐原區一名外籍移工，將新買的電動自行車車停在豐原醫院人行道上，隔天卻找不到，警方獲報後趕往，研判因該是記錯停放位置而非失竊，果然醫院內停車場找到，讓心急如焚的外籍移工相當開心。

豐原警分局指出，豐東派出所警員洪楷程、李國琛接獲1名外籍移工在雇主陪同下至所報案，稱新買紅色電動自行車不見蹤影，遂請警方協助。

經警方了解，因該移工辛苦積攢薪資購買電動車，是目前上下班重要的交通工具，因住處附近無地方可停車，前一晚將車輛停放豐原醫院旁的人行道上，隔天卻找不到，因車輛未借他人且鑰匙未遺失，而豐原醫院周遭人行道上停放機車及電動車繁多，研判有可能是記錯停放位置。

於是警方在醫院內外徒步尋找，最後在醫院內停車場所發現1輛紅色電動自行車，特徵如車主所述，立即通知車主及雇主前來確認無誤。車主不停向員警道謝，感謝員警幫忙找到他唯一的代步工具，並為自己的糊塗記錯停車地點表示歉意。

所長廖敏男呼籲，民眾停放機車時請確實拔取鑰匙並上大鎖，若擔心忘記停車位置，可以尋找較明顯之目標物附近停車，或將停車位置以手機拍照留存。