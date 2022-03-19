桃園市平鎮警分局龍岡派出所警員林亞漩及陳碧娟，19日上午執行巡邏勤務，行經平鎮區龍南路段時，被一位焦急的58歲林姓男子攔下，林男慌張的向警方表示他的停放路邊的機車不見蹤影，但經警方了解原因始末後，才發現林男因就醫後昏昏沈沈，記錯機車停放位置，最後員警在的協助下，尋回林男機車。

平鎮警分局龍岡派出所所長李東誠表示，家住八德區的58歲林姓男子，19日上午因身體不適，自己騎乘機車從八德住家至中壢就醫，並將機車停放於平鎮區龍慈路附近，但男子就醫後有服用藥物，昏昏沈沈忘了機車停放何處，再加上林男人生地不熟，花了一個小時仍尋找未果，只有向恰好經過的巡邏員警求助。

警方了解後，除安撫男子情緒外，並請林男仔細回想停車附近有何明顯目標，但男子卻只記得停車附近有一個很大的埤塘，女警林亞漩除立即調閱周邊監視器外，並以男子口述地標進行搜尋，經過警方棄而不捨的尋找下，果然在龍慈路旁的人行道上，發現林男的機車，讓男子感激的向員警道謝並大讚警方效率，結束一場虛驚。

警方再次呼籲，部分民眾在停放車輛時，都未特別留意停車地點，東逛西繞下突然就找不到車輛，警方建議可利用手機照相功能，並找一個醒目的標的物為基準拍照存証，避免事後苦尋不著車輛的困擾。且停放機車時務必要拔取鑰匙及上鎖，注意車輛的防盜保管，避免車輛遭誤騎或遭竊損失。