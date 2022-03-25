北市承德路發生3車追撞，其中包括1部警車。（陳鴻偉翻攝）

北市大同分局重慶北路派出所，25日下午1時出動警車巡邏，行經承德路3段，準備待轉酒泉街時，被後方的廂型車突然撞上，所幸車上2名警員並未受傷，警方現正釐清車禍發生原因中。

警方表示，25日下午1時，重慶北路所的巡邏車要待轉酒泉街，後方1部小巴士駕駛疑似恍神未注意保持距離，撞上1部廂型車，該車又往前撞上警車。

警方表示，車內2名警員並未受傷，經檢視後，巡邏車後保險桿被撞到凹陷，大同分局交通分隊已前往現場，對3車駕駛分別進行酒測，並進一步釐清事故發生原因。