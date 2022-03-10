桃園市31歲黃姓男子，在2021年3月駕駛一輛銀色自小客，突然暴衝撞進中壢交通分隊，先橫掃3輛警車後又衝破大門撞進員警值班台，值班員警嚇到以為遭民眾蓄意「恐怖攻擊」，黃男肇事後還企圖逃逸，員警荷槍持彈上前圍捕，經查他酒測值零，車上也無違禁藥物，經驗尿後，竟呈現毒品陽性反應，這時員警才才恍然大悟發現他毒駕，桃園法院依公共危險罪判黃嫌有期徒刑2月，可上訴。

桃園男毒駕連掃3輛警車，下秒直撞交通隊大門下場出爐。(中時資料庫)

根據調查，黃男在2021年3月17日凌晨1點50分駕駛一輛銀色自小客，突然暴衝進中壢交通分隊，先是撞上3輛警車，再衝破大門撞進員警值班台，巨大聲響嚇壞在分隊內的員警。

警方第一時間還以為有民眾蓄意「恐怖攻擊」，黃男肇事後還企圖逃逸，員警荷槍持彈上前圍捕，經查他酒測值零，初步排除酒駕，黃姓駕駛下車後第一時間頻向員警說「對不起」。

他供稱，當時要從元化路行駛往中壢觀光夜市時，因身體不適才會誤踩油門。消防局出動5人到場前，黃男已自行脫困，觀察有冒汗躁動、腳部擦傷，被送往中壢天晟醫院急救。不過事發後警方表示這起事故並非蓄意衝撞，而是純屬意外。未料當黃嫌檢疫報告一出爐，才發現他尿液呈現毒品陽性反映。

法院審理後認為，黃男施用毒品導致不能安全駕駛，仍心存僥倖貿然開車上路，置往來用路者生命、身體及財產安全，接著又撞擊交通分隊大門、巡邏車，更可顯示他用毒後駕控能力確實降低。

法院也考量，黃嫌並未造成人員受傷，事後也坦承犯案，態度尚可，判處他有期徒刑2月，得易科罰金。