行政院宣布解除福島5縣食品管制，國民黨立委鄭正鈐痛批，民進黨政府罔顧國人健康開放核食，要避免核食流入學校營養午餐，現行法令無法保障孩子在學校裡吃到任何的核食，最簡單的方式就是修法杜絕，然而民進黨政府的態度卻將食安大門洞開，不斷讓民眾陷入食安恐懼之中，號稱最嚴格的標準是睜眼說瞎話。

鄭正鈐指出，現行《學校衛生法》條文，只要求「優先」使用國產食材，只有肉類、蛋類一律採用國產，其他並無強制效力，因此仍難以排除核食進入校園的機會。家長對於核食進入校園的擔憂，教育部僅是口號式的喊喊「落實學校驗收機制、加倍查驗」，但連行政院號稱台灣將採「最嚴格的標準」，都隨即被打臉，教育部這些空洞的說詞，根本無法讓民眾相信。

鄭正鈐表示，以台灣所允許放射性元素「銫」的殘留量是「50貝克／公斤」為例，但國際上諸如俄國、烏克蘭等，採更嚴格的「40貝克／公斤」，國際另一權威機構IPPW則採「8貝克／公斤」，行政院號稱的「最嚴格的標準」，根本就是睜眼說瞎話。

他強調，而台灣民意基金會在今年1月公布的民調中，強調在蔡政府「嚴格審查」下，仍有高達54.6％的民眾不支持開放日本核食。這也明白顯示，民眾對蔡政府「執行力」的信任度是不及格的。

鄭正鈐認為，現行法令無法保障孩子在學校裡吃到任何的核食，最簡單的方式就是修法杜絕核食入侵學校營養午餐，然而民進黨政府的態度卻將食安大門洞開，不斷讓民眾陷入食安恐懼之中。

他直言，開放萊豬進口時，他與國民黨多位立委都曾提案修法，將營養午餐禁止萊劑肉品明定入法，但卻遭民進黨的多數推翻，食安不分藍綠，孩子的健康需要大家共同守護，他們會持續堅持，修法防堵萊劑與核食進入校園，也請民進黨放過孩子，共同守護孩子的健康。