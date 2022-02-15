疫情指揮官陳時中日前表示，不論在哪隔離，只要被匡列的對象，都不用另外收費，這是全國一致的政策。不過，近日傳出有屏東民眾負擔不起隔離費用2.7萬元，向屏東縣衛生局反映只得到「去借錢」的答案。民眾黨痛批，防疫有功政府攬，防疫成本民眾自行負擔，有政府會收割。

民眾黨今在臉書指出，照理說為了防疫，政府必須埋單隔離費用，目前卻只有台北、高雄是由市府全額負擔，其餘縣市任憑防疫旅館宰割民眾，欺騙民眾隔離費用會由政府負擔。

陳時中1月時聲稱，只要被隔離就不用額外收費，2月時又加上但書，視各縣市政府的規定支付隔離費用，如此一國多制的滾動式調整，把防疫成本轉嫁給守法公民，只想收割防疫成功的果實。

民眾黨以屏東為例，近期有民眾負擔不起隔離費用2.7萬元，向屏東縣衛生局反映只得到「去借錢」的答案；曾有防疫旅館住14天要價6萬元，高額的費用再加上隔離期間無法工作，甚至可能被隔離數次，恐怕直接把小資家庭關到破產。

民眾黨認為，守法防疫就不該受罰，入住防疫旅館費用應由政府負擔，指揮中心也應釐清防疫旅館的管理權責，而不是與地方政府互踢皮球，才能讓民眾甘願配合疫調、掃實聯制，對台灣的防疫有利無弊。