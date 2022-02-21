國內疫情未擴大，美麗島電子報今天公布民調，蔡英文總統的信任度回復至去年5月新冠肺炎疫情爆發前的評價，有5成7受訪者表示信任和滿意蔡總統執政表現；對行政院長蘇貞昌施政表現的滿意度也是自去年4月以來首度過半。
美麗島電子報今天公布今年2月16日至2月17日所做的「2月國政民調」，調查顯示有39.5％民眾認為國內整體經濟現況好，比上月增加3.7個百分點，58.1％認為國內整體經濟現況不好則比上月減少3.5個百分點，未明確回答有2.5％。
調查中顯示，只有泛綠民眾半數認為國內整體經濟現況好，達62％；其餘各群民眾大多數明顯傾向認為國內整體經濟現況不好，尤其是女性、桃竹苗與中彰投、40至49歲、國小以下與專科學歷民眾，民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等族群也有超過6成認為國內整體經濟現況不好。
調查同時顯示，滿意蔡總統或行政院長蘇貞昌施政表現的民眾，有6成認為國內整體經濟現況好，而不滿意蔡總統或閣揆蘇貞昌施政的民眾，則有超過8成5認為國內整體經濟現況不好。
在總統和行政院長的信任度方面，有57.3％受訪者表示信任蔡總統，比上月增加4.2個百分點，38.2％不信任蔡總統，比上月減少2個百分點，未明確回答有4.4％。電子報董事長吳子嘉表示，調查可見民眾對蔡總統的信任度已回復至去年5月新冠肺炎疫情爆發前的評價。
交叉分析得見，基宜花東離島、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群不信任蔡總統的多於信任，其餘各群民眾大多數傾向信任蔡總統，尤其是新北市及雲嘉南與高屏、或20至29歲族群都有超過6成的人表示信任蔡總統，中立民眾則有46.6％信任、42.6％不信任。
對蔡總統執政整體表現，57％表示滿意，比上月增加2.6個百分點，40.6％不滿意，比上月減少1.3個百分點，民眾對蔡總統的執政表現也回復至去年5月新冠肺炎疫情爆發前的評價。
行政院長蘇貞昌整體施政表現方面，52.5％民眾表示滿意，41.2％不滿意，未明確回答有6.3％，吳子嘉表示，民眾對行政院長蘇貞昌施政表現的滿意度是自去年4月以來首度過半。其中桃竹苗與基宜花東離島、50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者、泛藍及中立民眾等族群，不滿意蘇貞昌施政表現的多於滿意。
其餘各群民眾傾向滿意蘇貞昌的表現，尤其雲嘉南與高屏、20至29歲、泛綠民眾等族群，有超過6成滿意閣揆蘇貞昌施政表現。至於中立民眾40％滿意、48.1％不滿意。
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