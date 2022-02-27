烏俄戰爭影響原物料供應 陳吉仲：半年內庫存無虞

烏克蘭、俄羅斯戰爭危機升溫，外界擔憂戰事恐影響國內原物料供應，尤其是黃豆、玉米，農委會主委陳吉仲27日受訪指出，大宗穀物業者有提前下訂，加上現有庫存，國內未來半年所需的黃豆、玉米，價格跟供應量都能穩定無虞。

農委會主委陳吉仲27日前往苗栗縣大湖鄉視察草莓農損情況，媒體問到烏俄危機是否影響黃豆和玉米供應。

陳吉仲說，烏克蘭進口小麥跟玉米，不過進口量不高，約佔1％左右，且在過年前，總統已指示農委會，針對畜牧業者所需要的黃豆、玉米調查統計，包括現有的庫存、即將運輸來台灣的船運量。

他表示，大宗穀物業者的訂單已經提前下到7到8月，經過盤點後，不論是既有庫存，或作為飼料供應，2到8月半年期間，黃豆、玉米的供應都不成問題。

已經盤點並確保2到8月的的庫存量，也因為無論是庫存作為飼料，或是正在運來我國路上的，未來6個月的飼料供應都沒有問題，畜牧業者可以放心。

另外，陳吉仲也被問到國內雞蛋產量問題，他回應，最近天氣好轉後，會增加產蛋率，農委會目前已從食品工廠調度到超市、賣場等生鮮通路，以全聯來說，每天需要15萬盒雞蛋，由農委會撥配給食品工廠協助調度，而進口雞蛋也陸續進來，他認為國內的生鮮雞蛋，3月中旬就能滿足全台消費者需求。