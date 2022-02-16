民眾黨布局年底桃園市長選舉，日前展開公開海選，民眾黨祕書長謝立功、立委賴香伶獲推薦，且均表達參選意願，最終經過協調，民眾黨中央委員會今天拍板，將在18日公開直播發表政見，並透過黨員投票30％、全民調70％決定最終人選；黨員投票日期預定為3月6、7日；民調日期、施作方式仍待協調。

民眾黨今日召開中央委員會，發言人張清俊會後轉述，會中選戰小組報告桃園市長海選計畫，經過初選協調機制，謝立功以及黨籍立委賴香伶都強烈表達參選意願，並說明對桃園是未來發展願景。

最終協調結果，將採取民調方式決定人選，初選民調將以桃園市地區為範圍，30％黨員投票，加上70％民調的方式辦理，黨員投票日期預定為3月6日、7日，而民調日期、施作方式仍待協調。

負責協調的中央委員林富男表示，由於兩人皆有參選意願，因此啟動黨內初選程序，18日將舉行「競選桃園市長選舉公報記者會」，邀請民眾黨在桃園市的市議員提名人以及謝立功、賴香伶一起參加，民眾黨秘書處也會將公報的內容放在民眾黨官網首頁、桃園市黨部官網、桃園市黨代表Line群組，並進一步收集地方黨員的意見。