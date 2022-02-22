民進黨屏東縣長初選競爭激烈，表態參選的立委周春米、莊瑞雄，鍾佳濱頻頻隔空交鋒，尤其是莊瑞雄日前拋出魔鬼說，質疑周春米勾結國民黨地方派系，介入民進黨初選。對此，周春米今接受廣播節目專訪表示，民調是全民調，爭取全民支持，「真的是建議他（莊瑞雄）適可而止啦！」周春米也反嗆，莊瑞雄2020年本來要選屏南立委，最後跑去當不分區，地方認為莊背棄當時支持他的人。

莊瑞雄日前拋出魔鬼說，指控周春米勾結國民黨地方派系，遭周春米反駁是爭取全民支持。但莊瑞雄昨再批，國民黨屏東縣地方公職日前動員為周春米助選，由國民黨大咖出手相助，這是屏東人都知道的事。

對此，周春米今日接受廣播節目回應，這樣的批判當然不公平，她的字典裏面就事認真跑、努力跑，莊瑞雄最近的「傲慢與魔鬼說」，過去她掛看板，被莊質疑掛那麼多沒有用，現在莊的看板掛得比她還多。

周春米表示，現在是競選屏東的行政首長，不是民進黨縣黨部主委，民調當然事全民調，這是規範，因此需要爭取全民的支持，不是侷限某個黨派，地方服務本來就不分黨派，在地人是要幫忙，不能因為誰介紹的，就說是國民黨介入，莊委員夠了，希望可以擁抱更多鄉親。

周春米也反擊莊瑞雄表示，莊瑞雄原本這屆要參選屏南地區立委選舉，後來退讓給蘇震清去選，自己跑去不分區，地方覺得莊背棄當時支持者，誰真正在幫忙地方，相信地方民眾做出選擇的重要標準。

周春米強調，民進黨在屏東支持度約5成左右，國民黨不到13％，所以不要太擴大國民黨在屏東相關想法，現在民進黨初選就是全民調，所以要爭取所有人支持，未來若有機會執政也是不分藍綠跟黨派。