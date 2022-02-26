韓國新任駐台代表鄭炳元本月23日前往法務部訪問，部長蔡清祥率領國際及兩岸法律司副司長汪南均、調部辦事檢察官王珮儒及調部辦事檢察事務官李旻真陪同接見，並期待台灣與韓國能繼續深化合作，並當天爭取雙方簽訂司法互助協定，使雙方成為共同打擊犯罪和維護人權方面的重要夥伴。

蔡清祥表示，自他擔任調查局局長起，就相當重視司法外交議題；擔任法務部長後則陸續與波蘭、瑞士、丹麥、斯洛伐克等歐洲國家簽署各式刑事司法合作協定（議）和移交受刑人協定（議），在推拓展司法外交版圖方面不遺餘力，期盼鄭代表到任後，也能積極協助台韓司法互助的推動及洽簽。

鄭炳元則回應，台灣是韓國第五大貿易夥伴，疫情前雙方觀光交流多達250萬人，現有近1萬韓籍人士在台居留，韓國政府相當重視雙邊人民交流的安全性及司法互動的重要性，對於洽簽條約、協定在實踐上有賴個案累績相關經驗，較有機會促成簽署，未來其將盡最大努力促成協商。