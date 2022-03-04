是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布旗下的整合式5G測試解決方案獲與聯發科技選用，協助驗證該公司最新的天璣9000 5G行動平台所整合的M80 modem於支援5G NR 3GPP Rel-16的關鍵功能。

此次驗證使用了Keysight S8701協定研發工具套件和S8711A UXM 5G測試應用軟體。是德科技提供先進的設計和驗證解決方案，旨在加速創新，創造一個安全互聯的世界。

聯發科技與是德科技自2018年起持續於5G領域合作，雙方攜手締創多項亮眼成果，以領先技術搶得全球5G市場灘頭堡。是德科技的5G測試工具超前部署的支援5G NR 3GPP Rel-16功能驗證，助力聯發科技領先開發出支援遊戲、多媒體和HD直播等高端先進的5G應用晶片組。

是德科技大中華區無線技術工程部總經理陳俊宇表示：「是德科技非常樂意繼續與聯發科技合作。我們透過合作取得了多項互通性開發測試（IODT）成果，為推出高端智慧手機奠定了堅實基礎。

是德科技的5G測試工具使得聯發科技能夠驗證5G NR Rel-16功能，提高定位精度、效能和移動性，並加快上行連線速度、降低延遲。」