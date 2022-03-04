蔡英文總統今晚在臉書表示，昨天，她向前美國國務卿蓬佩奧表達，去年台美TIFA會議已經復談，期待透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。

蔡英文總統表示，台灣的好朋友、美國前國務卿蓬佩奧曾形容台灣，是民主成功的故事、可信賴的夥伴及世界良善的力量。昨天，她在總統府歡迎他訪問台灣，親身見證台灣人民的友善、熱情，以及對民主自由的堅持。

總統向蓬佩奧表達：盼早日啟動雙邊貿易協定協商進程。摘自蔡英文臉書

她說，蓬佩奧前國務卿不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來了許多突破，包括解除對台交往限制、台美高層互訪層級不斷提高等，都是加深雙方的互動合作。

總統指出，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，在昨天的會面中，她也代表台灣人民，感謝蓬佩奧前國務卿對台美關係的貢獻。

總統強調，台美共享民主自由價值，「未來，我們會繼續穩健推動台美合作關係，共同寫下更多民主成功的故事」。