質詢法務部長 陳歐珀突噴一句：我本姓蔡 是陳皮蔡骨

民進黨立委陳歐珀今天在立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥關於司法改革問題，他建議蔡清祥可以向蔡總統提建議，「你跟蔡總統是同學吧？」蔡清祥否認，陳歐珀也打趣地談自己的事打圓場，「沒關係啦，都同宗啦，我也跟你同宗啊，我本姓姓蔡，跟陳明通一樣，我們都是『陳皮蔡骨』。」

陳歐珀質疑，司改半年報為何後來停辦？蔡清祥解釋，是因為司法院認為如果有任何需要改進的地方，都可以即時討論，即時改進，不需要半年彙整一次，網站上都有公開即時進度，司法院有這樣的建議，法務部也認同。

陳歐珀接著說，他在基層聽到最多聲音，就是對司法不信任，像是司法的信任度現在竟然只有三成，蔡清祥打斷說，「那是對法官的信任度」，陳歐珀說，「我對法官更不信任！」

陳歐珀說，根據他選區宜蘭的民意，很多案子包括酒駕都被罵立法很鬆，但是立法院一直想立最低罰則，結果都是法官自由心證，酒駕肇事很少人被抓去關，「司法院來我會跟他們說，你也可以跟總統建議啊」。

陳歐珀認為，檢察官要輪調，法官也應該輪調，法官不是不能懷疑他的貞操，總統都會被罵，法官在一個地方這麼，久盤根錯節，「你家隔壁住法官你不知道嗎，尤其我們那鄉下地方，不是每個法官都不好，但信任度只有三成就該深切檢討。」

陳歐珀順口問蔡清祥，「總統是你同學吧？」蔡清祥尷尬回應，「不是」，讓在場都笑出來，陳歐珀接著打趣地說，「沒關係啦，都同宗啦，我也跟你同宗啊，我本姓姓蔡，跟陳明通一樣，我們都是『陳皮蔡骨』。」